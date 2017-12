Per scongiurare le partite a porte chiuse le società sportive chiedono di fare gioco di squadra al Comune

SPORT

Sabato 30 Dicembre 2017 - 12:27

di GIANLUCA GAMBARDELLA

Si chiude non nel migliore dei mondi il 2017 per lo sport lametino, con il 2018 che si apre con più di un interrogativo sul futuro data l'attuale situazione degli impianti sportivi e sulle diverse soluzioni che si dovrebbero mettere in campo per superare le criticità (attualmente sia note che ignote).

Nodo comune dovrebbe essere il mancato rispetto delle norme vigenti dal 2011 in merito ai certificati di prevenzione antincendio, ma nella conferenza stampa delle società sportive convocata al Palasparti emerge che dalla vicina via Perugini non è arrivata ancora chiarezza su quali siano i problemi da risolvere (sebbene una prima diffida del Prefetto Latella fosse di marzo, ed un campanello d'allarme era già scattato ad ottobre), quali strutture siano da considerare già chiuse al pubblico (manca anche un'ordinanza pubblicata, al di là della comunicazione al gestore), come sarà il futuro in ottica di nuovo palazzetto (cui mancano indirizzi per la gestione, necessitando anche di ulteriori interventi per la viabilità) o la gestione stessa degli attuali impianti (il bando scaduto ad ottobre non ha avuto ancora un esito completo). Ad oggi, insomma, di certo c'è solo che il prossimo week end le partite previste al palazzetto dello sport di via Marconi potrebbero essere disputate a porte chiuse, non c'è comunicazione ufficiale se stessa sorte toccherà anche agli altri impianti.

«La proroga della gestione degli impianti sportivi è stata una piccola vittoria, ma non completa né esaustiva», denota uno dei due presidenti del Basket Lamezia, Massimo Serrao, «non avere impianti gestiti avrebbe privato tantissimi bambini ed atleti di poter praticare sport. Non è però stato risolto il problema di base: l'agibilità dell'impiantistica sportiva. Abbiamo dato tutti la piena disponibilità per fare tutto quanto possibile ad arrivare a giocare almeno fino a giugno a porte aperte, perché giocare senza pubblico non avrebbe senso. Tendiamo la mano all'amministrazione straordinaria, e alla dirigenza, per cercare di rendere fruibili gli impianti e rimediare a carenze che si portano avanti da anni».

Serrao cita casi simili come «il Pentimele di Reggio Calabria, che venne riaperto grazie alla collaborazione tra associazioni e terna commissariale. Possiamo lavorare insieme per poter nuovamente tornare a giocare davanti al pubblico. Per la prima volta, davanti a questa difficoltà, tutte le realtà sportive ci siamo trovate concordi nel lavorare all'unisono».

Francesco Strangis, presidente della Next Atlas, illustra in qualità di gestore i problemi del Palasparti: «il 27, prima tramite una telefonata e poi successivamente con una mail, ci è stato comunicato di non poter autorizzare il saggio di pattinaggio previsto in serata, ed in quella giornata non c'era stato neanche ancora il rinnovo delle gestioni che sarebbero scadute il 31 dicembre. Ieri è arrivata la proroga alle società, la realtà però dice che per gli stadi e per il Palagatti non dovrebbero servire grandi interventi per rispettare le norme, discorso ben diverso è per il Palasparti che ospita i maggiori campionati cittadini di pallavolo, basket, pallamano, calcio a 5, avendo così tra pubblico ed accompagnatori più di 100 persone sugli spalti».

Quale sia l'aspetto da migliorare Strangis però lo ignora: «non ci è stato detto quale sia il motivo ostativo al rimanere a porte aperte, ma tra le varie società abbiamo sempre fatto fronte comune. Meno di un mese fa facendo fondo a risorse economiche delle varie società abbiamo potuto riparare parte dell'impianto di illuminazione in ottica delle gare da disputare, avere contezza di quale siano i problemi da risolvere è necessario perché le nostre federazioni non prevedono partite a porte chiuse, costringendoci così a chiedere ospitalità ad impianti fuori Lamezia. Un 2018 costantemente fuori casa, dopo aver fatto tutti noi investimenti, non sarebbe ideale».

Se incertezza c'è anche sul mutuo del credito sportivo (il progetto deliberato in giunta ad ottobre 2016, è stato riferito dalla dirigenza, sarebbe stato ripresentato data la situazione di piano di riequilibrio in atto in via Perugini), il presidente della società gialloblu rimarca inoltre come «le stesse associazioni che utilizzano le strutture spesso coincidono con chi le gestisce, quindi un comitato di gestione nei fatti esiste senza essere ufficializzato perché negli aspetti pratici già si ci confronta. Basterebbe una migliore interlocuzione con le istituzioni, anche sulla celerità della liquidazione dei contributi che da anni non ci vengono erogati o sulle spese che dobbiamo affrontare ma non ci sono riconosciute».

La situazione dei tre principali stadi cittadini (D'Ippolito, Renda, Riga) secondo Antonio Caroleo del Sambiase ha un iter più facile: «per risolvere i nostri problemi potrebbe bastare inoltrare una Scia ai vigili del fuoco per avere la verifica delle condizioni da rispettare, che già per certi aspetti esistono. Ad inizio anno incontreremo la terna commissariale, ma anche le singole federazioni per capire come meglio muoverci», guardando anche al futuro nel sottolineare come «ogni singola Federazione ha normative diverse per l'impianto di gioco, ma nessuna di queste o delle società è stata interpellata nella progettazione del nuovo palazzetto».

«Noi siamo la faccia pulita di questa città, di sport si è parlato nel modo migliore fino ad ora di Lamezia, ma farci chiudere vuol dire anche compromettere il futuro del nuovo palasport», afferma Bruno Bertucci dg del Basket Lamezia, «anche perché i problemi delle nostre strutture son gli stessi che hanno tante altre realtà calabresi che però giocano a porte aperte».

Ad inizio 2018 dovrebbe esserci quindi un nuovo incontro con la terna commissariale, in caso di mancata risoluzione del problema atleti, iscritti, dirigenti si recheranno al Comune in sit in.

Rimane però un paradosso: mentre in un'ala si parla della situazione preoccupante dello sport lametino, sul poco distante parquet una rappresentativa regionale di pallavolo si allenava.