La-Uil-chiede-un-incontro-al-Prefetto-per-il-mancato-rinnovo-dei-12-ex-Lsu-e-Lpu

POLITICA

Mercoledì 03 Gennaio 2018 - 13:50

Come nel resto della Calabria, anche a Lamezia Terme sorge il problema della proroga dei contratti per i 12 lavoratori ex Lsu e Lpu, con però un aspetto non secondario nella città della piana: l'assenza di un sindaco eletto che firmi il tutto, visto l'attuale situazione di commissariamento, o che si possa interfacciare con la Regione come avvenuto per gli altri primi cittadini in questi giorni.

I sindacalisti della UIL-FPL, Bruno Ruberto e Francesco Iemme, si rivolgono al Prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, sottolineando che «oltre a manifestare un evidente disagio sociale, che a quanto pare nella stragrande maggioranza degli enti sta trovando l’adeguata soluzione, stamattina la UIL-FPL ha dato il proprio supporto ai predetti lavoratori che, autonomamente e liberamente, hanno avviato una protesta pacifica nell’androne del palazzo municipale», evidenziando di aver avuto già questa mattina un incontro con il commissario straordinario, Alecci, il segretario generale ed il dirigente degli affari legali.

«Pur avendo ricevuto tutte le rassicurazioni del Commissario Straordinario, che tra l’altro ha manifestato la propria convinzione e disponibilità a portare a soluzione nel breve tempo la problematica, la UIL-FPL ha sostenuto, e sostiene, che il combinato disposto dei Commi 223/224/225 della Legge 205/2017 (Legge di Stabilità) con il Decreto N°75/2017 (Decreto Madia) , consentono tranquillamente la ricontrattualizzazione dei 12 lavoratori ex LSU/LPU del Comune di Lamezia Terme», sebbene il termine fosse però fine anno, ed il rinnovo del contratto non tacito, mentre al terzo prolungamento del rapporto di collaborazione lavorativa si aprirebbero le porte di una stabilizzazione che attualmente in via Perugini, come in tante altre amministrazioni, non sarebbe possibile avere.

g.g.