Sconfitta-a-Palermo-per-la-Cofer-Lamezia-nella-prima-gara-del-nuovo-anno

Lunedì 08 Gennaio 2018 - 7:30

ULTRAGEL ARD PALERMO – COFER LAMEZIA 3-2 (22-25, 12-25, 25-13, 28-26, 15-6)

ULTRAGEL ARD PALERMO: Campagna 9, Composto 24, Moltrasio 3, Miceli 5, Russo 8, Lombardo 22, Bruno, Scarpinato, Vaccaro (L), Angelova n.e., Caruso n.e., Lo Dico n.e. All. Pirrotta.

COFER LAMEZIA: Perri, Fico 2, Carbone 4, Papa 12, Falcucci 7, Biscardi 10, Torcasio 10, Giampà, Spaccarotella (L), Rizzo n.e. All. Eliseo.

ARBITRI: Molino e Cardaci di Messina.

Non inizia al meglio il 2018 della Cofer Lamezia nel campionato di pallavolo femminile di serie B2. Le lametine, capolista del girone, a Palermo senza capitan Buonfiglio e con titolare Laura Biscardi si portano avanti per 2-0, salvo poi subire la rimonta delle padroni di casa e tornare in Calabria con 1 solo punto in forziere.

Nel primo set è Lamezia a tenere sostanzialmente le redini del gioco. C’è tanto equilibrio, ma dai primi scambi le centrali calabresi Torcasio e Papa mostrano senza esitazione le mani a muro ad Ambra Composto. Palermo si trova per pochi istanti anche avanti (19-18), grazie a Lombardo e Campagna. E’ l’unico momento di euforia del parziale, perché qualche sbavatura in attacco delle padrone di casa nei momenti decisivi consentono a Biscardi e a Torcasio di prendere il sopravvento. Chiude i giochi l’attacco-out di Tatiana Lombardo da seconda linea (22-25).

Poco da dire del secondo parziale, dove le ospiti dettano legge senza ostacoli, con un Palermo apparentemente domo che subisce il gioco orchestrato da Eleonora Carbone. Pirrotta prova diverse soluzioni anche per consentire di far rifiatare le sue: dentro Scarpinato su Miceli e Moltrasio preferita da opposto. Il succo non cambia (12-25).

Sul 2-0 per la prima della classe, Palermo esce fuori le unghie con le solite Composto e Lombardo (autrici, rispettivamente, di 24 e 22 punti). Pirrotta opta stavolta per la soluzione in P5 dal primo punto. La squadra di casa prende il largo ed acquisisce anche tanta fiducia. Sul 10-6 per la Ultragel Ard, l’attaccante lametina Falcucci patisce una piccola distorsione alla caviglia sotto rete – nulla di grave per lei – che tuttavia la costringerà a cedere il posto a Perri per quel set. Palermo vola coralmente, grazie anche ad una Simona Vaccaro ancora una volta sopra le righe (25-13).

Quarto set al cardiopalma, degno di una sfida d’alta classifica. Questa volta le rosanero partono col piglio giusto. Lombardo sale in cattedra ed influenza il suo entusiasmo anche a Campagna (15-12). Lamezia però recupera e trova in Biscardi il guizzo giusto (20-22). La squadra di Eliseo si trova addirittura con la possibilità di chiudere i giochi definitivamente, con due match points a disposizione (22-24). Lombardo annulla il primo, Campagna a muro fa il resto (24-24). Il PalaWinning è una bolgia, tutto in favore di Russo e socie. Lamezia s’innervosisce ed in fase di ricostruzione brucia una ghiotta occasione (25-24). Il finale lascia tutti col fiato sospeso. Composto sbaglia la battuta (25-25). Papa, dal centro, ridona un’altra chance alla sua squadra (25-26), abilmente annullata da Lombardo (26-26). La regista Carbone si affida nuovamente a Papa, che questa volta tira fuori dal rettangolo di gioco (27-26). Moltrasio persiste in battuta su Falcucci che non trattiene in ricezione sul suo campo e porge l’emozione del 28-26 a Francesca Campagna. 2-2.

Sulle ali dell’euforia, si gioca un quinto set nel segno di Ambra Composto. Con lei, le locali si trovano immediatamente sul 4-0. Al giro di campo, Palermo va sull’8-2 con un tocco in seconda di Moltrasio. Addirittura la palleggiatrice di casa piega definitivamente l’umore avversario permettendosi un muro su Falcucci (11-5) e costringendo la panchina lametina al secondo time out discrezionale. Da lì in poi è solo una passerella: in battuta Composto frastorna la capolista. La palla del 15-6 e del definitivo 3-2 tocca a Tatiana Lombardo, che carica a mille lo spogliatoio.

Le biancoverdi con il punto raccolto in Sicilia rimangono capolista con 3 lunghezze di vantaggio sul Palmi (vittorioso per 3-2 contro Messina), con ritorno in campo previsto sabato a Pianopoli contro Cerignola.