Negli-scorsi-week-end-atleti-della-Rari-Nantes-impegnati-in-piscina-a-Reggio-Calabria-e-Catanzaro

SPORT

Venerdì 16 Marzo 2018 - 14:57

I ragazzi allenati dai mister Angelo Greco e Fabrizio Porretta, sotto la supervisione di Carlo Chielli, scenderanno in vasca per le ultime gare della stagione in attesa dei Criteria Nazionali Giovanili Kinder+Sport che si terranno a Riccione, in cui gareggerà Matteo Torchia, che ha ottenuto il pass per ben 7 differenti gare, 100, 200, 400, 1500 stile, 100 dorso, 200 e 400 misti.

Nel frattempo la Rari Nantes ha collezionato importanti successi nelle gare svoltesi il 4 marzo presso la piscina Parco Caserta di Reggio Calabria e presso la piscina di Giovino (Catanzaro) il 10 e 11 marzo:

Antonio Cujuli bronzo assoluto bei 100 sl e medaglia di bronzo categoria nei 100 stile e medaglia d’argento nei 200 e 400 stile e nei 50 farfalla;

Matteo Torchia Campione Regionale ha conquistato ben 6 medaglie d’oro nei 100-200-400-1500 stile, 100dorso e 200 misti;

Luigi Torchia medaglia d’argento 50dorso e 100 dorso;

Giampa' Lucia medaglia d’argento nei 100sl e medaglia di bronzo nei 200 dorso.

Hanno partecipato e migliorato le loro prestazioni: