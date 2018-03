SPORT

Venerdì 16 Marzo 2018 - 20:8

Il pilota lametino Angelo Mercuri è stato premiato oggi dal Coni a Reggio Calabria per il trionfo nelle "Bicilindriche" a bordo della sua plurititolata Fiat 500.

Dopo essere stato premiato in quel di Monza all'Eni Circuit nel corso di una cerimonia di qualche settimana fa, che vedeva presenti tutti i più importanti protagonisti dell'automobilismo, Angelo Mercuri ha accolto con molto favore l'ennesima "chiamata all'onore": «sono onorato e felice di essere stato chiamato ancora una volta a ritirare un premio che sicuramente ci fa contenti e da morale. Quella 2017 è stata una stagione dove con la nostra piccola Fiat 500 ci siamo tolte ancora soddisfazioni. Un'onorificenza che ci dà quella forza per programmare un 2018 dove vogliamo confermarci»