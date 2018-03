Domani alle 11 lezione di Amalia Cecelia Bruni all'Ite 'De Fazio'

SCUOLA E UNIVERSITA'

Martedì 20 Marzo 2018 - 13:20

Sarà Amalia Cecilia Bruni, direttrice del Centro regionale di Neurogenetica, a tenere una lezione magistrale in occasione del primo incontro denominato “STEM, le studentesse vogliono contare”, promosso per il secondo anno consecutivo dal Soroptimist Club di Lamezia Terme, con l’obiettivo di sviluppare nelle giovani donne l’amore per le materie scientifiche e tecnologiche.

L’appuntamento si terrà domani alle 11 all'Istituto tecnico economico “Valentino De Fazio” e prenderanno parte gli studenti lametini insieme alla presidente del club lametino Lucia Greco.

L'obiettivo, portato avanti dalla Federazione Europea del Soroptimist International, è quello di motivare le studentesse ad intraprendere percorsi di studi e di lavoro nelle discipline scientifiche, anche perchè nei prossimi anni i lavori saranno soprattutto legati al mondo della scienza.