Martedì 20 Marzo 2018 - 21:0

La Rubbettino esempio di responsabilità sociale al pari di aziende come Illy e Alessi. E' quanto emerso - riferisce un comunicato dell'azienda - dalla trasmissione Rai "Uno Mattina" che ha ospitato l'economista Leonardo Becchetti, socio fondatore di NeXt (Nuova Economia X Tutti), rete di organizzazioni della società civile, di consumatori, di imprese e del Terzo Settore.

«Rubbettino - è detto nel comunicato - ha da sempre dato grande importanza alla responsabilità sociale d'impresa sia nell'attenzione alla qualità della vita dei lavoratori, sia realizzando e sostenendo iniziative di carattere culturale ed economico con ricadute positive sul territorio e perseguendo buone pratiche di sostenibilità ambientale. Che Rubbettino sia stata annoverata tra le aziende 'etiche' capaci in Italia di fare da traino e da esempio è un fatto di grande rilevanza in una regione come la Calabria ed è il riconoscimento di un impegno, protratto nel tempo, che produce da sempre buoni frutti».