Staffette-oro-a-Reggio-Calabria-per-la-Rari-Nantes

SPORT

Martedì 20 Marzo 2018 - 21:0

La Rari Nantes nei campionati regionali indoor esordienti A e B svoltisi presso le piscine Apan di Reggio Calabria ha conquistato il titolo regionale nella 4×100 stile con Nosdeo-Dattilo- Aiello R.-Furci e nella 4×100 mista a Caiola-Dattilo-Nosdeo-Furci.

Nello specifico Alice Renda, Nicola Nicoletta e Chiara Lanzo hanno migliorato le proprie prestazioni. Alessia Nosdeo, invece, ha bruciato tutte le tappe conquistando l’oro in 100 e 200 rana, 200 e 400 misti e 100 farfalla, quindi contando le staffette ha vinto 7 medaglie oro. Secondo e terzo posto per Alessandro Davoli che ha vinto l’argento nei 200 rana e il bronzo nei 100 rana e nei 100 e 200 farfalla.

Con due ori nelle staffette e uno nei 200-400-800 stile, Aurora Furci arriva a tre primi posti in aggiunta all’argento nei 100 stile.

Buone prestazioni anche per gli atleti Rebecca Aiello, Leonardo Grasso, Benedetta Caiola e Martina Dattilo che si sono classificati nelle prime 6 posizioni della classica portando preziosi punti alla squadra per il titolo societario.

Lo stesso giorno a Crotone si sono svolte anche le finali regionali Indoor di fondo e Luigi Torchia ha conquistato la medaglia d’argento nella 5 km.