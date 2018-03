Sono-16-i-giocatori-lametini-convocati-nelle-5-rappresentative-calabresi-protagoniste-del-Torneo-delle-Regioni

SPORT

Dal 24 al 31 marzo prevista la 57° edizione in Abruzzo

Martedì 20 Marzo 2018 - 21:30

Anche 4 esponenti lametini tra i 20 convocati da Rosario Salerno per la rappresentativa Juniores che andrà a rappresentare la Calabria alla 57^ edizione del “Torneo delle Regioni” prevista dal 24 al 31 marzo in Abruzzo.

Faranno parte del gruppo il portiere Vincenzo Arcuri dell'Atletico Maida, i terzini del Sambiase Giovanni Serra e Giovanni Morelli oltre che l'attaccante Matteo Piacente a chiudere il tris giallorosso.

L'elenco completo dei convocati, che giovedì mattina terra un'ultima seduta di allenamento al “Gianni Renda”, prevede:

Arcuri Vincenzo 02.06.1999 Asd Atletico Maida

Puccinelli Adriano 04.11.1999 Asd Aurora Reggio

Mercurio Alessio 24.08.2000 Asd Bocale Calcio Admo

Doumbia Baba 31.12.1999 Asd Calcio Gallico Catona

Violante Francesco 07.01.2000 Asd Calcio Gallico Catona

Raimondo Luca 10.05.1999 Acd Citta Di Amantea 1927

Aidibi Mohamad 10.10.1999 Asd Citta Di Siderno 1911

Akpan Udoyen Alexande 10.02.1999 Asd Citta Di Siderno 1911

De Marco Cristian 14.10.2000 Asd Corigliano Calabro

Miletta Simone 19.05.1999 Asd Cotronei 1994

Ombrella Giuseppe 03.01.2000 Asd Cutro

Ortolini Giovanni 29.04.1999 Asd Cutro

Battista Antonio 04.07.1999 Ac Locri 1909

Foti Vincenzo 21.06.2000 Ac Locri 1909

Paolella Mario 29.06.1999 Ac Locri 1909

Morelli Giovanni 07.11.1999 Asd Sambiase Lamezia 1923

Piacente Matteo 13.08.1999 Asd Sambiase Lamezia 1923

Serra Giovanni 12.06.1999 Asd Sambiase Lamezia 1923

Tipaldi Emanuele 30.08.1999 Usd Scalea 1912

Filidoro William 05.07.1999 Asd Trebisacce



Tra i 20 Allievi convocati da mister Pietro De Sensi figurano invece i classi 2001 Polimeni Rosario e Pugliese Pietro dell'Asd Academy Lamezia, stessa società da cui proviene il classe 2003 Samuel Martino che insieme a Mario De Fazio (2004) e Domenico Melina (2003) del Calcio Lamezia partirà con i 20 Giovanissimi allenati da Agostino Mercuri.

Per quanto riguarda gli Allievi del Calcio a 5 allenati da Matteo Brescia sono 3 su 21 i convocati per l'Asd Costa del Lione: Mantuano Matteo (2001), Paola Emanuele (2002), Romano Alessandro (2001).

Paolo Carnuccio da tecnico dei Giovanissimi del Calcio a 5 ha invece optato per Gabriele De Vito (2004) dell'Atletico Maida, Salvatore Ferraiuolo (2003) del Calcio Lamezia, Palmerino Russo e Carmelo Sacco (entrambi 2003) della Costa del Lione tra i propri 20 convocati.