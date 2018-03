Sabato-pomeriggio-al-Palasavutano-raduno-per-la-selezione-di-basket-della-Calabria-dei-2004

SPORT

Mercoledì 21 Marzo 2018

Nuovo raduno per la selezione della Calabria dei 2004 in preparazione per il Trofeo delle Regioni, la kermesse si svolgerà dal 31 marzo al 3 aprile 2018 in Lombardia con i calabresi che esordiranno il 29 Marzo sul parquet di Lonigo contro la Valle D’Aosta.

I convocati si alleneranno sabato pomeriggio in vista dell’impegno nazional al PalaSavutano di Lamezia Terme dalle 15.30. I dirigenti del Comitato Fip sono Roberto Priolo ed Antonio Tiberi. Alla presenza del Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì alleneranno i coaches Giuseppe Cotroneo, Anna Astorino e Fausto Scerbo. Il preparatore fisico è Valerio Tolomeo.

I convocati sono 15: Andrea Agosto per la Smaf Catanzaro, Vincenzo Barilà per la Pallacanestro Bagnara, Daniele Campolo, Fabio Freno, Angelo Messina ed Alessandro Ziino dalla Scuola di Basket Viola, Leonardo De Rito ed Alessandro Vasta dalla Micromega Cosenza, Vincenzo Milano e Vincenzo Giovinazzo per il Basket Alan Gioia Tauro, Edoardo La Neve e Luca Tiberi per la Abacos, Demetrio Scarfò per la Nuova Jolly, Lorenzo Sontuoso della Vis, e la new entry assoluta nella selezione per Ilario Simonetti da casa Eutimo Locri.