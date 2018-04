POLITICA

Mercoledì 04 Aprile 2018 - 12:25

Continua a far discutere la vicenda dei vitalizi per gli ex consiglieri regionali in Calabria, per l’ex consigliere comunale di Lamezia Terme ed esponente di Fratelli d’Italia, Mimmo Gianturco, da bloccare poiché «inaccettabile. In Calabria, come nel resto d’Italia, è la politica che deve dare degli esempi, soprattutto se c’è da fare qualche sacrificio a causa della profonda crisi economica in cui versa la nostra nazione, specie le regioni del meridione. Ritengo giusto tutelare i diritti acquisiti, in tutti gli ambiti, ma l’aumento di 102.000 euro annui, che si aggiungono ai 10 milioni che i calabresi spendono ogni 12 mesi per sostenere economicamente i 144 ex consiglieri regionali, lo trovo moralmente ingiusto. Sono inoltre cosciente del fatto che, rispetto alla spesa complessiva di una regione come la Calabria, 100.000 euro possono pesare ‘poco’ in bilancio, ma è una questione prevalentemente di natura etica».

Gianturco invita così la giunta regionale guidata dal Presidente Mario Oliverio, a destinare «le somme risparmiate per risolvere problemi come l’emergenza abitativa e il miglioramento delle attività dell’Aterp Calabria, il potenziamento di alcune strutture sanitarie, l’erosione costiera, la pulizia dei fiumi o la tutela delle fasce più deboli».

Già ieri il segretario provinciale del Pd, Gianluca Cuda, aveva rimarcato che «al contrario di quanto affermato dall’amministrazione del consiglio regionale, il provvedimento di aumento dell’1,1% dei vitalizi tutto è tranne che “conforme alla vigente normativa”, perché richiama una norma che è stata abrogata nel 2011, vale a dire l’art. 19 della Legge regionale n. 3/1996», e sottolineato come «altre Regioni Italiane hanno introdotto delle correzioni, come nel Lazio, che dal 2013 ha previsto l’istituzione di un “contributo di solidarietà”, con conseguenti riduzioni dei vitalizi degli ex consiglieri fino al 23%, misura conforme ai paletti messi dalla Corte Costituzionale sulla materia. Così come, ancora, l’Emilia Romagna ha inserito un contributo di solidarietà fino al 12% , e le Marche un contributo di solidarietà fino al 20%».

Cuda aveva anche consigliato «che il Pd di Catanzaro debba farsi promotore, attraverso i suoi rappresentanti istituzionali, di una legge regionale che introduca anche in Calabria il contributo di solidarietà, prevedendo altresì un limite al cumulo dei vitalizi di chi è stato sia parlamentare della Repubblica che consigliere Regionale. Le somme così risparmiate dalla Regione potranno essere destinate ad interventi sociali per alleviare le aree di disagio e di povertà più forti e drammatiche».