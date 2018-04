Inizieranno domenica le finals del campionato di serie C silver calabresi di basket, Lamezia con il fattore campo sulla carta

SPORT

Mercoledì 25 Aprile 2018 - 8:0

Inizieranno domenica le finals del campionato di serie C silver calabresi di basket. Come lo scorso anno ad affrontarsi saranno Lamezia contro Vis Reggio Calabria, con i gialloblu dei presidenti Pisani e Serrao ad avere il vantaggio del fattore campo. Le prime 2 gare (29 aprile e 3 maggio, entrambe alle 19) infatti saranno in casa del Lamezia, e se il calendario “ottimisticamente” recita Palasparti, la reale location dipenderà dalle decisioni del Comune di eventuali revoche della chiusura al pubblico dell'impianto di via Marconi: la sensazione, visto anche il piano triennale delle opere pubbliche che non riporta importi contenuti per lavori immediati, è che da via Perugini non si vada incontro alle sollecitazioni delle società che in questo finale di stagione hanno in palio il salto di categoria (oltre al basket anche la Conad Lamezia nella pallavolo e la Royal Team nel fustal femminile, con quest'ultima che domenica dovrà “traslocare” a Pentone per lo scontro diretto contro Napoli ed eventuale festa promozione) ed avevano dimostrato la volontà di sobbarcarsi le spese necessarie per superare le prescrizioni dell'ordinanza di fine dicembre.

Da gara 3 (ed eventuale gara 4) si andrà a Reggio Calabria (partite previste il 6 e 10 maggio), con in caso di disputa di gara 5 nuovamente in casa del Lamezia il 13 maggio.

Nella seconda fase il team campione di Calabria parteciperà allo spareggio con la compagine che vincerà il girone d’Abruzzo, partita che si giocherà in campo neutro il 27 maggio.

In caso di successo dei calabresi, la compagine verrà inserita nel raggruppamento a 3 con la squadra che vincerà la C Campania e la seconda classificata del girone Marche.

Le vincenti dei 4 raggruppamenti nazionali verranno promosse in B mentre le seconde classificate di ogni concentramento effettueranno uno spareggio promozione in campo neutro con la formula delle “Final Four”: su 4 team, solamente un’altra compagine si aggregherà alle altre 4 squadre promosse.