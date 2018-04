Basket, domani gara 1 al Palasparti delle finals tra Lamezia e Vis Reggio Calabria

SPORT

Sabato 28 Aprile 2018 - 12:15

Domani tutto il lavoro di 8 mesi verrà messo da parte per dare spazio alle finals in serie c silver Calabria che vedranno contrapporsi in gara 1 al Palasparti i padroni di casa del Basketball Lamezia contro la Vis Reggio Calabria.

Le due squadre più accreditate hanno rispettato i pronostici ritrovandosi 11 mesi dopo le finals della scorsa stagione nuovamente faccia a faccia. Sfida dai molteplici temi quella che attende i due coach. Lamezia ha attraversato momenti di confusione, ha fatto i conti con molti infortuni, con il cambio di allenatori e gli annosi problemi del PalaSparti (non è dato sapere per quanto tempo ancora chiuso al pubblico, e domani i tifosi potranno vedere la gara in diretta streaming), ma ha dimostrato una forza incredibile riuscendo a superare tutti i problemi grazie ad un grande gruppo collezionando 22 vittorie a fronte di 2 sole sconfitte.

La Vis costruita per arrivare fino in fondo ha avuto un cammino più lineare, nonostante ciò ha trovato 5 sconfitte a fronte di 21 successi. Ma come già detto tutto viene azzerato. Domani punti,vittorie e sconfitte non varranno più, il campo deciderà chi delle due compagini volerà allo spareggio contro la vincitrice del campionato in Abruzzo.

Molti 1vs1 all'interno del match. Sarà sfida titanica sotto le plance con lo scontro tra Faranna e Skurdauskas. Sfida sempre dall'alto contenuto fisico tra due veri e propri totem. Lamezia vanta una back line di livello assoluto, Monier-Marisi-Rappoccio potrebbero ben figurare in categorie superiori senza problemi. La Vis risponde con l'esperienza di Rizzieri e la freschezza della coppia Barrile-Viglianisi. Altra sfida nelle "fasce laterali" con Lamezia che schiera la classe di Rubino e l'irriverenza di Cuccarese, contro lo sgusciante Lobasso (uomo chiave della formazione reggina) e l'esperienza di Soldatesca. Sfida tutta under tra due giocatori che possono e devono fare la differenza. Lamezia schiera Franco Gaetano, la vis risponde con Spasojevic. Altra sfida caldissima nello spot di 4. Warwick è il trascinatore dei bianco amaranto, Lamezia dovrà cercare minuti importanti dalla coppia Lazzarotti-Fragiacomo impegnati nell'arginare l'inglese ma con qualità importanti in grado di fare la differenza.