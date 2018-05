SANITA' E SALUTE

Sabato 05 Maggio 2018 - 12:35

Ha aperto nel reparto di pediatria del “Giovanni Paolo II” il primo punto informativo calabrese Dynamo Camp, punto di contatto creato dal Rotaract Club Lamezia Terme dopo il convegno tenuto il 4 novembre che aveva gettato le basi del progetto.

Saranno le stesse dottoresse a fornire le indicazioni alla famiglie, con il primario Mimma Caloiero a fornire il proprio apprezzamento per l'iniziativa «che guarda anche a bambini con patologie croniche, target del dynamo camp dove i pazienti tornano ad essere bambini».

Il Dynamo Camp è infatti un camp di terapia ricreativa in Toscana che accoglie gratuitamente bambini ai 6 ai 17 anni con varie patologie e le loro famiglie per periodi di vacanza in cui vengono seguiti da equipe mediche e in cui svolgono vari tipi ti attività, quali la pet therapy.

Due le linee di programma: una prima per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni con patologie oncoematologiche sia in terapia attiva che nella fase di post ospedalizzazione. Questi programmi sono pensati e organizzati per i soli bambini e ragazzi che partecipano al Camp non accompagnati. Tra le patologie ospitate vi sono: patologie oncologiche, patologie ematologiche (talassemia, emofilia, anemia, drepanocitosi, piastrinopenie), spina bifida, malattie infiammatorie croniche dell’intestino, patologie reumatologiche, emiparesi (ma non autismo, epilessia, ritardi psicomotori, sindrome di down, disagi psichici e problematiche comportamentali varie).

Il Camp offre anche programmi specifici rivolti all’intero nucleo familiare (genitori e fratelli sani compresi), solitamente un weekend dal giovedì alla domenica, con l’obiettivo di offrire a tutta la famiglia che ha dovuto affrontare la delicata situazione della malattia un’esperienza di divertimento e di incontro. In queste sessioni sono state ammesse: patologie neurologiche, diabete e sindromi rare (quelle indicate dal Comitato Medico Scientifico di Dynamo Camp). In queste sessioni non sono ammesse diagnosi di autismo.