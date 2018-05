SPORT

La Cofer Lamezia in 50 minuti conquista i play off, poi batte Palmi per 3-1

Sabato 05 Maggio 2018 - 20:25

COFER LAMEZIA - EKUBA FUTURA V.PALMI 3-1 (25-17, 25-19, 25-27, 25-12)

COFER LAMEZIA: Carbone 7, Falnucci 15, Biscardi 11, Torcasio 15, Spaccatorella (lib), Papa 23, Rizzo 4, Fico, Perri 1, Giampà. All: Eliseo

EKUBA FUTURA PALMI: Ambrogio, Speranza S 11, Salamida 8, Tortora 15, Speranza I 14, Mercieca 3, Carrozza, Angilletta A, Spataro, Marcello, Angilletta C. All: D'Aquino

Fissa il conto dei set sul 2-0 a proprio favore dopo 50 minuti, senza essere mai andate sotto nel punteggio, e festeggia il matematico accesso ai play off verso la serie B1 di pallavolo femminile la Cofer Lamezia, che alla fine batterà Palmi per 3-1 favorendo così la vittoria del campionato di Modica.

Nei primi 2 parziali a fronte di un equilibrio iniziale nei primi scambi, Lamezia sembra più concentrata delle avversarie e con l'obiettivo di chiudere nel minor tempo possibile la pratica play off conquistando il punto necessario per la matematica. Le ospiti invece tra propri errori e recriminazioni contro le scelte arbitrali vanno sotto anche sul piano nervoso, favorendo così la gara delle ragazze di coach Eliseo.

Nel terzo parziale 0-4 in avvio per Palmi per una partita ora con poco appeal per entrambe se non in ottica classifica avulsa. Lamezia raggiunge il 7 pari, l'11-14 arriva con un ace di Palmi, che mantiene a distanza Lamezia fino al 15-19. Sul 19-21 il giallo sventolato al libero ospite è cartina tornasole dell'eccessivo nervosismo, con padroni di casa che così tornano a farsi sotto sul 23-24 con un muro della Torcasio, murata però negli scambi successivi che portano al 24-25. Parziale che si chiude così sul 25-27 con attacco lungo linea di Palmi.

Biancoverdi che ritrovano lo smalto perduto nel set successivo, iniziando con un parziale di 6-3 che induce al time out Palmi. Raggiunta la parità a quota 8, nuovo black out per le ospiti: 16-11 con un ace di Papa, 25-12 con un ace di Carbone.

La classifica tra seconde e terze dei gironi vede così:

Cagliari Sant'Elia Frosinone Palmi Siena Lamezia Bari

Promosse quindi in semifinale Cagliari e Sant'Elia, i quarti vedranno:

Siena – Lamezia

Palmi - Bari

Gara 1 sabato prossimo in Toscana per il Lamezia, il 16 gara 2 a Pianopoli, eventuale gara 3 nuovamente in Toscana il 19 maggio. Le semifinali andranno in scena poi il 23-26-30 maggio, finale 2-6-9 giugno.

Gi.Ga.