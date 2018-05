Basketball-Lamezia-batte-anche-in-gara-3-la-Vis-Reggio-Calabria-e-si-laurea-campione-regionale

SPORT

Domenica 06 Maggio 2018 - 21:12

VIS REGGIO CALABRIA – BASKETBALL LAMEZIA 66-80 (15-25, 30-43, 52-63)

LAMEZIA: Rappoccio, Faranna 12, Marisi 6, Lazzarotti, Monier 19, Rubino 16, Saladino, Meliadò, Fragiacomo 2, Gaetano 20, Cuccarese 5, Ragusa. Coach Ragusa ass. Desumma ass. Adone prep. Mascaro

REGGIO: Spasojevic 10, Lobasso 10, Soldatesca 2, Warwick 23, Skurdauskas n.e., Neri, Viglianisi 16, Fazzari, Barrile 5, Rizzieri. Coach Polimeni ass. D’Arrigo ass. Nusco

Arbitri: Micino di Cosenza – Celia di Catanzaro

Ospita nuovamente il trionfo gialloblu Reggio Calabria: il Basketball Lamezia batte anche in gara 3 la Vis Reggio Calabria (in cui manca Pranas Skurdauskas, infortunato, per cercare di arginare sotto i tabelloni Faranna e Gaetano) e si laurea campione regionale violando anche il Palabotteghelle.

Lamezia parte con un 7-0 di parziale nei primi 2 minuti, Reggio replica con 10 punti in fila per il contro sorpasso. Al primo riposo è però Lamezia ad andare avanti sul 15-25, gestendo meglio il gioco.

A 5 minuti dall'intervallo lungo Reggio dimezza lo svantaggio (27-32), ma un nuovo scatto gialloblu porta Lamezia avanti sul 30-43 a fine secondo quarto.

Al rientro in campo la musica non cambia: Lamezia chiude in vantaggio il terzo periodo per 52-63.

A 3 minuti dalla fine della partita Reggio Calabria si rifà sotto (63-68), ma dopo 180 secondi a secco Lamezia mette a segno nuovamente un tripla che vale il +8. I padroni subiscono il contraccolpo (emblema l'espulsione di Soldatesca), in un amen i gialloblu volano sul +15 (63-78) vincendo così anche gara 3 per 66-80 e la finals regionali della serie C calabrese.

Prossimo step per i gialloblu lo spareggio contro la vincitrice del campionato in Abruzzo, partita che si giocherà in campo neutro il 27 maggio.

In caso di successo dei gialloblu, la compagine lametina verrà inserita nel raggruppamento a 3 con la squadra che vincerà la C Campania e la seconda classificata del girone Marche.

Le vincenti dei 4 raggruppamenti nazionali verranno promosse in B mentre le seconde classificate di ogni concentramento effettueranno uno spareggio promozione in campo neutro con la formula delle “Final Four”: su 4 team solamente un’altra compagine si aggregherà alle altre 4 squadre promosse.