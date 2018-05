Play Off B2 femminile, la Cofer vince 3-0 in casa del Cus Siena

SPORT

Sabato 12 Maggio 2018 - 18:20

Toscana felice per la Cofer Lamezia che sul campo del Cus Siena conquista la vittoria nella gara 1 dei play off verso la serie B1. Un 3-0 in 80 minuti di gioco in cui le biancoverdi son state tenaci nello sfruttare i propri punti di forza: primo set conquistato per 25 – 22, secondo per 25 – 21, terzo chiuso sul 25-22.

Mercoledì alle 19.30 a Pianopoli gara 2 ed occasione per le lametine, in caso di vittoria (eventuale gara 3 nuovamente a Siena sabato prossimo), di passare il turno, con semifinali previste il 23-26-30 maggio in cui si affronterà una tra Cagliari o Sant'Elia (dipenderà anche da chi passerà il turno nell'altro scontro tra Palmi e Bari, non potendo le compagini dello stesso girone riaffrontarsi) partendo comunque con lo svantaggio di disputare sia gara 1 che l'eventuale gara 3 in trasferta.