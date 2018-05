A-Taranto-lo-spareggio-tra-Basketball-Lamezia-e-la-vincente-del-campionato-abruzzese

SPORT

Martedì 15 Maggio 2018 - 9:0

Non sarà Salerno ad ospitare per il 4° anno consecutivo uno spareggio del Basketball Lamezia, ma Taranto. In passato infatti il PalaMatierno aveva ospitato gli spareggi interzona u17, u20 e quella di C Silver lo scorso anno contro Perugia.

Quest'anno il palcoscenico sarà quello del PalaFiom di Taranto, dove la squadra gialloblu campione regionale calabrese affronterà la vincente tra Magic Chieti e Basket Vasto (serie finale 1-1) campione d'Abruzzo. Appuntamento nel weekend del 26-27 maggio