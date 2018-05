SPORT

Mercoledì 16 Maggio 2018 - 21:10

COFER LAMEZIA - CUS SIENA 3-0 (25-18, 25-15, 25-14)

COFER LAMEZIA: Carbone 6, Falnucci 12, Biscardi 7, Torcasio 12, Spaccatorella (L), Papa 15, Rizzo 7, Perri 1, Fico, Giampà. All: Eliseo.

CUS SIENA: Mazzini 6, Brandini 11, Pianigiani 3, Raniero (L), Pietrini 2, Secciali 6, Peluso 4, Francini 2, Gigliotti (L). All. Falchi.

Bastano 70 minuti alla Cofer Lamezia per vincere anche gara 2 contro il Cus Siena e passare così il turno nei play off di pallavolo femminile verso la serie B1, dove incontreranno probabilmente le laziali di Sant'Elia (dipenderà anche dall'eventuale vittoria di Bari contro Palmi, andando così ad incontrare Cagliari nel turno successivo) nelle semifinali: gara 1 prevista il 23 maggio in trasferta, gara 2 in casa il 26, eventuale gara 2 il 30 maggio nuovamente in trasferta.

A pochi giorni dalla vittoria in terra toscana, a Pianopoli le giocatrici biancoverdi chiudono la contesa in proprio favore sul 3-0 in una gara in equilibrio solo in avvio dei parziali.

Nel primo set dal 4-4 si passa al 15-11, con Siena tenuta in gioco dalla propria centrale ma con troppe battute sbagliate dalle altre compagne. Ospiti che si rifanno sotto sul 16-15, ma Lamezia trova 4 punti in fila sfruttando il turno in battuta di Ilaria Perri e chiude 25-18 con muro Papa – Rizzo.

Anche il secondo set trova copione simile: dal 5 pari si arriva al 13-7 con un attacco out Siena, ed il parziale si chiude sul 25-15 senza grossi affanni con in chiusura attacco Biscardi.

L'ultimo set trova il primo allungo sul 7-4 dopo un equilibrio iniziale con attacco di Torcasio. Siena ritrova la parità a quota 9, ma con il rientro in campo di Papa le padroni di casa allungano nuovamente sul 14-9, per poi chiudere sul 25-14 con un ace di Carbone.