Martedì mattina a Soveria Mannelli seminario su Resto al Sud

Venerdì 18 Maggio 2018 - 7:0

Si terrà martedì alle 11 presso l’Officina della Cultura e della Creatività di Soveria Mannelli il seminario organizzato dal Comune sugli incentivi all’occupazione e sulla misura ‘Resto al Sud’ che sostiene l’autoimprenditorialità.

Seminario informativo per far conoscere nei particolari la misura “Resto al sud”, l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno. Le agevolazioni coprono il 100% delle spese e consistono in un contributo a fondo perduto pari al 35% del programma ed un finanziamento bancario per il restante 65%.

Il seminario sarà aperto dai saluti di Leonardo Sirianni, sindaco di Soveria Mannelli, e del dirigente scolastico dell’istituto superiore Costanzo, Antonio Caligiuri. Beatrice Lozzi di Invitalia parlerà nello specifico della misura e di come accedervi con la relazione ‘Resto al Sud, i nuovi incentivi per fare impresa”.

«Il titolo di questo programma vuole essere un attestato di riconoscenza ed una testimonianza di quel fenomeno migratorio, di quelle tante braccia di lavoratori meridionali che abbandonando la propria terra hanno contribuito in maniera determinante a costruire sviluppo nelle regioni del nord e in tutta Europa», dichiara Sirianni, «vuole anche e soprattutto proporre una svolta, un cambio di rotta in un Sud dove l'emigrazione per lavoro non è mai finita veramente. Solo che mentre nel secolo scorso partivano braccia, ora partono anche le menti. Per questo considero questa misura di portata epocale per le nuove generazioni».

L’evento è finalizzato a presentare i nuovi incentivi per l’impresa “Resto al Sud”, che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani tra i 18 ed i 35 anni residenti in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Abruzzo, Puglia, Sardegna o Sicilia o che vogliano tornare a viverci dopo essere scappati in cerca di lavoro e migliori condizioni di vita.

La giornata seminariale sarà suddivisa in una parte istituzionale introduttiva e una più operativa sul funzionamento dello strumento; per gli interessati, inoltre, è possibile iscriversi, per avere un incontro one-to-one con gli esperti di Invitalia, che potranno indirizzare i potenziali imprenditori verso la migliore definizione del loro progetto imprenditoriale.