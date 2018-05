Sarà l'Asd Magic Basket Chieti il nuovo avversario del Basketball Lamezia sulla strada verso la serie B

SPORT

Sabato 19 Maggio 2018 - 9:25

Sarà l'Asd Magic Basket Chieti l'avversario dello spareggio interregionale da cui dovrà passare il Basketball Lamezia sulla strada verso la serie B.

Al termine di una sfida molto equilibrata contro Vasto che poteva portare le due squadre a gara 5, la differenza la fanno i due lituani di Chieti: Paulauskas e Povilaitis, 38 punti in due, portano la propria squadra alla vittoria del titolo abruzzese, ma decisiva è anche una tripla di Italiano all'interno di un finale con molti errori. Chieti spreca dalla lunetta tante occasioni per chiudere il match, Vasto perde palloni sanguinosi non riuscendo mai a fare quel passo in più per riportarsi in partita. Oluic ci prova in tutti i modi ma il finale è tutto per gli ospiti che diventano campioni d’Abruzzo al PalaBcc di Vasto vincendo 64-69 gara 4.

Ora comincia una settimana cruciale per entrambe le compagini. Dagli ambienti legati agli LBfans gialloblu si parla di un esodo massiccio delle proporzioni dello spareggio di Salerno dello scorso anno. I teatini numerosi a Vasto ieri sicuramente arriveranno in riva allo Ionio con tante unità. Lo spettacolo è assicurato. Appuntamento domenica 27 maggio alle 18 al Palafiom di Taranto.

La vincente sarà verrà inserita nel raggruppamento a 3 con la squadra che conquisterà la C Campania e la seconda classificata del girone Marche. Le vincenti dei 4 raggruppamenti nazionali verranno promosse in B mentre le seconde classificate di ogni concentramento effettueranno uno spareggio promozione in campo neutro con la formula delle “Final Four”: su 4 team solamente un’altra compagine si aggregherà alle altre 4 squadre promosse.