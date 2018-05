SPORT

Martedì 22 Maggio 2018 - 20:45

Slitta dal 26 e 27 maggio al 7 e 8 luglio l’edizione 2018 dello Slalom Curinghese poiché la Lamezia Motorsport ha dovuto prendere atto che c’erano dei problemi tecnici irrisolvibili nel breve, ed è stato gioco forza trasferire la manifestazione al primo week-end di luglio.

Sarà comunque una due giorni da non perdere quella organizzata dalla società lametina, in collaborazione con l’Automobile Club di Catanzaro e col patrocinio del Comune di Curinga, entrata ormai stabilmente nel calendario degli appuntamenti più importanti per i driver non solo regionali.

Dopo il successo degli anni scorsi, sia sul piano logistico-organizzativo che tecnico, oltre che prova del Campionato Regionale è stata riconfermata dai vertici federali quale prova di Coppa Italia – Quarta Zona.

Una novità quest’ultima, in quanto, contrariamente agli altri anni (Coppa di Zona con la Sicilia), la Calabria è stata inserita nella Quarta Zona che comprende oltre alla nostra regione, Basilicata, Campania e Puglia.

Bacino di concorrenti che si allarga così a 4 regioni con maggiori ricadute sia in senso strettamente tecnico, con nuovi partecipanti, sia come ricaduta turistico-culturale per la cittadina del lametino.