SPORT

Sabato 09 Giugno 2018 - 20:0

SICILIA BS – LAMEZIA TERME BS 8-4 (2-1; 3-2; 3-1)

Sicilia BS: Lira, Strano G., Missale, Giordano, Mirabito, Ilardo, Bozzanca, Strano A., Garoffalo, Borzi, Mollica, Pereira. All: Silvestre

Lamezia Terme BS: D’Augello, De Nisi, Villella, Morelli, Muraca, Mercuri, Gatto, Mantuano, Gallo, Panzarella, Torchia, Sacco. All: Pellegrino

Arbitri: Bottalico (Bari), Susanna (Roma 2), Innaurato (Lanciano)

Reti: 4’ st Ilardo (S), 7’ pt Piu, rig. (S), 10’ pt Villella (L), 2’ st Muraca (L), 2’ st Piu (S), 4’ st Piu (S), 5’ st Muraca (L), 6’ st Ilardo (S), 4’ tt Missale (S), 8’tt Mercuri (L), 9’ tt Missale (S), 11’ tt Molica (S)

Seconda sconfitta in altrettanti giorni per il Lamezia Terme Beach Soccer, che cede l'intera posta in palio anche alla Sicilia Beach Soccer, in un match molto equilibrato e giocato sul filo dell’errore di una o dell’altra formazione. Nei primi 12’ arriveranno comunque tre marcature, due per la Sicilia con Ilardo e Piu, su calcio di rigore, ed una per il Lamezia con Villella.

Alla ripresa delle “ostilità” botta e risposta nel giro di un minuto con Muraca che pareggia i conti per i calabresi. Reazione immediata e 3-2 di Piu, per il nuovo vantaggio siciliano. Il numero 20 della Sicilia BS si ripete due minuti dopo e firma la personale tripletta che vale il parziale 4-2 accorciato immediatamente da capitan Muraca per il Lamezia. Gara viva, piacevole ed apertissima. Il Lamezia si proietta alla ricerca del pareggio ma incassa la 5^ rete ad opera di Ilardo, vedendosi costretto ad inseguire ancora di due lunghezze. Missione aggancio rimandata dunque per D’Augello e compagni al terzo ed ultimo tempo.

Negli ultimi 12’ invece le cose si complicano per i calabresi specialmente a fronte della bella punizione battuta da Missale, valsa il provvisorio 6-3 a favore del Sicilia. Gli isolani controllano bene cercando di evitare il ritorno del Licata limitandone gli affondi più pericolosi, comprese le sortite del sempre temibile Muraca. Ad accorciare sarà invece Mercuri a 3 minuti dal termine ma le speranze di rimonta verranno fiaccate ancora una volta da Missale e successivamente da Molica, i quali porteranno a 8 le reti della Sicilia.

Mister Walter Pellegrino dichiara: «per quanto riguarda la partita odierna contro Sicilia c'è da ammettere che abbiamo meritato la sconfitta per quello che abbiamo proposto in campo; le maggiori responsabilità sono le mie se la squadra ha dimostrato un basso livello tattico in queste due partite subendo 15 gol, così come i ragazzi devono imparare ad entrare dentro questo sport, che ti obbliga ad un livello di attenzione e di lucidità dal primo all'ultimo, cercando di togliere il prima possibile la "cultura" degli alibi ed ammettendo le colpe e riconoscendo i meriti avversari, poiché ridurre una sconfitta ad episodi arbitrali e di "fortuna" rientra in una mentalità perdente che non deve far parte assolutamente del nostro DNA se vogliamo intraprendere il percorso di crescita di un nuovo blocco intrapreso quest'anno. Si riparte più carichi di prima e ripartendo da due esempi positivi quali Morelli e Gallo, che in condizioni precarie hanno veramente dato tutto con un giusto atteggiamento che deve essere il traino del lamezia beach soccer, in attesa del prezioso rientro di Curcio che ci darà una grossa mano e nuova linfa».

Lamezia proverà domattina alle 10.15 contro la corazzata Catania a conquistare i primi punti.