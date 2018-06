Condizioni-meteorologiche-in-peggioramento-tra-stasera-e-domani-anche-nel-lametino

CRONACA

Domenica 24 Giugno 2018 - 18:10

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta gialla per 9 regioni, Calabria compresa. I temporali in arrivo in nottata si estenderanno dalla Sicilia, in particolare sui settori centro-orientali, alla Calabria, soprattutto sulla parte meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.