Tre medaglie per gli atleti dell'Asd Sporting Center al 12° Open Internazionale di Sicilia

SPORT

Lunedì 09 Luglio 2018 - 9:43

Gli atleti dell’“ASD Sporting Center” sono reduci dal 12° Open Internazionale di Sicilia “Prof. Giuseppe Pellicone”, che si è svolto il 7 e 8 luglio presso il Palazzetto dello sport “Palaghiaccio” di Catania.

Una due giorni, organizzata dalla Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) - Comitato Regionale Sicilia/settore Karate, che ha visto protagonisti gli atleti lametini Under 21 e Senior., categorie Master, Esordienti, Cadetti e Juniores, per le specialità Kumite – Kata.

Supportati fisicamente ed emotivamente dal loro insegnante Vincenzo Ruberto, i rappresentanti della ASD Sporting Center si sono fatti valere conquistando anche questa volta, importanti risultati.

Durante la prima giornata, a salire sul podio, al primo e terzo posto, sono stati con la medaglia oro Vincenzo Pino, e con il bronzo Mariagrazia Perso. A chiudere in bellezza, poi, ci ha pensato Chiara Morello che ha conquistato un bell’argento.

«Nonostante il caldo e la fatica di un anno accademico che giunge quasi al termine - ha dichiarato il maestro Vincenzo Ruberto – anche questa volta i nostri ragazzi hanno dimostrato una buona tempra sportiva e caratteriale, riuscendo a mantenere alta la concentrazione, divertendosi e sperimentando con il corpo e con la tecnica. Sono cresciuti notevolmente – ha concluso il maestro – riuscendo soprattutto, a comprendere il valore della condivisione di ogni singola medaglia come successo di gruppo anche per chi, è rimasto a casa».

Vacanze ancora lontane per gli atleti della Sporting Center, in particolare per Paola Ruberto, De Fazio Mattia e Bonaccurso Chiara che a metà luglio, parteciperanno al “Campionato Italiano a Rappresentative Regionali M/F”, importante appuntamento per gli esperti del settore.