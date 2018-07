ARTE E CULTURA

Laboratorio di giornalismo civico per Neet da settembre a Civico Trame

Finanziato dal mibact

Sabato 14 Luglio 2018 - 10:25

Il progetti Visioni Civiche della Fondazione Trame di Lamezia Terme ha superato la selezione di PRENDI PARTE! Agire e pensare creativo, il bando della Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane (DGAAP) del MiBACT, che ha selezionato 12 progetti in tutta Italia, su oltre 100 partecipanti. Con una dotazione finanziaria complessiva di 600.000 euro, il bando ha avuto come obiettivo il sostenere iniziative culturali nelle aree caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, con il coinvolgimento di giovani tra i 18 e i 29 anni – con particolare riferimento ai NEET (ragazzi che non studiano e non lavorano). La Fondazione Trame, seconda in graduatoria, si aggiudica il bando con un progetto in partenariato con Associazione Antiracket Lamezia Onlus che prevede il coinvolgimento dei giovani residenti in un percorso di formazione sul giornalismo civico documentaristico e di educazione alla partecipazione attiva e democratica che si svolgerà al Civico Trame, nel quartiere sud della città. Il MiBACT con questa iniziativa ha inteso premiare le iniziative che promuovono la creatività, impegno ed inclusione sociale dei giovani nelle periferie. Tra gli altri, progetti come: la gestione museale, organizzazione di mostre e manifestazioni e lo sviluppo di progetti di fotografia sociale o di street art. Le altre 11 proposte selezionate dal MiBACT, pervenute da importanti realtà di tutta Italia, sono state presentate da: E-Motion Gruppo Phoenix in Abruzzo, Fondazione Morra e Fondazione Morra Greco in Campania, Istituzione Bologna Musei – MAMbo in Emilia Romagna, Associazione Culturale Wunderkammern in Lazio, Fondazione Wurmkos Onlus e Mare Culturale Urbano in Lombardia, Associazione Culturale Museo Ettore Fico in Piemonte, Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva in Sicilia, Associazione Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci in Toscana e Fondazione Museion in Trentino-Alto Adige. Il progetto Visioni Civiche inizierà le sue attività a partire da settembre 2018 con la selezione dei giovani partecipanti.