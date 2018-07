Da lunedì nuovi collegati autobus tra Catania e Cosenza passando per l'aeroporto di Lamezia Terme

ISTITUZIONE

Giovedì 19 Luglio 2018

Da lunedì Calabria e Sicilia saranno servite da Busitalia Fast, la compagnia di mobilità integrata nata ad aprile dalla partnership tra Busitalia-Sita Nord - la società di trasporto con autobus del Gruppo FS Italiane - e Simet.

Due corse giornaliere, effettuate con bus di ultima generazione per offrire elevati standard di comfort e sicurezza, collegheranno Cosenza, Lamezia Terme, Messina e Catania:

da Cosenza (07:45) verso Lamezia Terme Aeroporto (08:35) – Messina (11:15) – Catania (12:45);

da Catania (12:55) verso Messina (14:20) - Lamezia Terme Aeroporto (16:40) - Cosenza (17:50).

A bordo, comodamente seduti in poltrone con schienale reclinabile, i clienti avranno la possibilità di connettere i propri dispositivi elettronici a prese elettriche o usb e navigare sul web grazie al wi-fi gratuito. Ogni passeggero potrà trasportare, incluso nel prezzo del biglietto, fino a un massimo di 2 valigie, oltre un bagaglio a mano da riporre nella cappelliera. I bus, climatizzati, sono dotati di toilette con wc chimico.

I prezzi vanno dai 10 euro per il tragitto Lamezia Terme-Messina ai 12 euro per Lamezia Terme-Catania e Cosenza-Messina, fino ai 14 euro per il percorso tra Cosenza e Catania. I biglietti sono già acquistabili in tutte le agenzie di viaggio Busitalia Fast, nei punti vendita convenzionati, su fsbusitaliafast.it e con l’app Busitalia Fast.