Basket, dalla Basilicata si lamenta il mancato accoglimento dello scambio di girone tra Matera e Lamezia

SPORT

Mercoledì 25 Luglio 2018 - 15:0

Il giorno dopo la pubblicazione dei calendari di serie B di basket arriva dalla Basilicata la nota stampa dell'Olimpia Matera che, tramite il presidente Pasquale Lorusso ed il suo vice Rocco Sassone, svela come fino all'ultimo si fosse provato a fare un cambio di gironi tra la società della città dei rinomati sassi e Lamezia Terme. Entrambe le società infatti non avevano fatto mistero di non aver trovato logisticamente sensata la decisione della Federazione di cambiare il criterio geografico della compilazione dei gironi, ma da Roma non è giunta alcuna risposta se non il via libera a quanto previsto inizialmente.

«L'ufficializzazione dei gironi del prossimo campionato di basket di serie B ha confermato i nefasti presagi che ipotizzavano l'inserimento dell'Olimpia Basket Matera nel girone D, che include squadre della Sicilia, Campania, Lazio», ricordano i massimi dirigenti della società lucana, «prima che fosse sancita definitivamente tale decisione, la nostra società aveva espresso in modo ufficiale ai vertici nazionali della F.I.P. E della Lega Pallacanestro un invito a rivedere tale scelta, esponendo i gravi disagi connessi al cambio di girone, tradotti in un notevolissimo aggravio di spese gestionali per l'Olimpia Matera, attenta a gestire con attenzione scrupolosa le risorse economiche a propria disposizione. Non solo: al fine di semplificare la risoluzione del problema, l'Olimpia Matera aveva segnalato l'analogo disagio registrato dalla società di basket di Lamezia Terme, incluso nel girone C del prossimo campionato di Serie B. Per la squadra calabrese, a causa di analoghe difficoltà di natura logistica e di distanze chilometriche, si sarebbero generate le stesse diseconomie gestionali. Per questa ragione, in accordo con la volontà dei dirigenti della squadra del Lametia Terme, avevamo chiesto che fosse operato uno “scambio”: Olimpia Basket Matera nel girone c e il LameziaBasket nel girone d. Ciò che più ha offeso la dignità della nostra società sportiva è il “rumoroso silenzio” degli organi sportivi interpellati, che non hanno neanche ritenuto di dover rispondere a tale nostra istanza, interpretando la propria responsabilità istituzionale in modo non degno dei valori dello sport, della lealtà, della cooperazione, del rispetto delle persone e delle società sportive».

Secondo la società lucana «bastava una scelta facile, servita su un piatto d'argento: lo scambio tra Matera e Lamezia. E invece continua a rimbombare nell'aria un immotivato e irragionevole silenzio, del quale qualcuno dovrà comunque accollarsi la responsabilità».