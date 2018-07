Nuovo-applicativo-per-la-gestione-del-personale-dei-vigili-del-fuoco-inviato-su-scenari-emergenziali

CRONACA

Venerdì 27 Luglio 2018 - 9:15

Si è svolto a Lamezia Terme presso il Centro Polifunzionale dei Vigili del Fuoco della Calabria l’incontro per l'avvio della sperimentazione per la gestione dell'applicativo per le gestione delle risorse inviate in emergenza, organizzato dal dirigente del soccorso tecnico e della colonna mobile della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Calabria, Giampiero Rizzo, a cui hanno partecipato i funzionari responsabili del soccorso, il personale delle sale operative e del supporto informatico dei comandi provinciali.

La piattaforma è stata presentata dal direttore del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabrizio Priori.

Dopo questa prima fase di sperimentazione l'applicativo permetterà un'ottimizzazione e completa gestione del personale che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco invia su scenari emergenziali (sisma, alluvioni, antincendio boschivo...).