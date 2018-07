Lamezia città adatta a turisti in cerca di riposo e relax per Giancarlo Nicotera visti gli eventi annullati

POLITICA

Venerdì 27 Luglio 2018 - 10:45

Gioca la carta dell'ironia Giancarlo Nicotera di Patto Sociale in una lettera aperta al Commissario Straordinario del Comune di Lamezia Terme, Francesco Alecci, suggerendo «un possibile cartello stradale che, continuando così le cose, potremmo mettere all'entrata della Città e che potrebbe essere quantomeno opportuno ed utile per attrarre turisti in cerca di assoluto riposo e relax».

Motivo del nuovo malcontento è la gestione delle autorizzazioni per eventi da parte del Comune, che tra circolare Gabrielli ed agibilità degli immobili comunali ha come una scure bloccato tante manifestazioni cittadine, ultima in ordine il Lamezia Comics (ed ancora si attendono notizie su Lameziasummertime, calendario finanziato dalla Regione in cui il Comune è capofila), salvandone solo qualcuna sebbene si tratti di stessi locali, medesime norme da rispettare, atti magari giunti il giorno stesso della manifestazione.

«Dopo lo sport, gli spettacoli, la cultura e tanto altro, é toccato ai fumetti. L'incapacità di relazionarsi, di programmare e di interagire con la Città ed i suoi operatori da parte degli Uffici e di chi dirige la macchina comunale, si appalesa solarmente ogni giorno di più», lamenta Nicotera, «la domanda sorge spontanea: sono tutti i lametini o coloro che intendono organizzare qualcosa a Lamezia Terme che sono diventati - tutto ad un tratto - incapaci, indolenti, farraginosi ed ignoranti o il vero problema nasce all'interno del Comune e della sua dirigenza? Come mai coloro che si sono visti qui bocciare manifestazioni ed iniziative, altrove in Calabria ed in Italia fanno scuola e vengono citati come esempi, mentre a Lamezia sono diventati incredibilmente degli infanti che non sanno fare nulla se non lagnarsi? Sembra quasi che una forza occulta smagnetizzi le loro brillanti capacità appena varcano la soglia del Palazzo Comunale».

Per l'ex consigliere comunale «togliendo anche i fumetti e tutto l'indotto economico che ne conseguiva si sono sconfitti la mafia, la criminalità, l'illegalità ed il malaffare? Non penso proprio.

Già, i fumetti, per alcuni una subcultura, per chi scrive invece arte, cultura, fantasia ed immaginazione».

Ad Alecci viene sollecitati di «capire se all'interno della macchina comunale ci siano dei gap, degli inusitati ed immotivati ritardi nelle risposte, delle incomplete istruzioni di pratiche, degli illegittimi muri o se invece siano davvero gli operatori che a Lamezia Terme tutto ad un tratto sono diventati sordi, muti e ciechi dinanzi alla legge ed alle normative vigenti».

Circa 300 dipendenti, 2 soli dirigenti attualmente in servizio (l'infortunata Aiello è in malattia), mesi estivi in cui tutti dovranno pur godere delle ferie, ed una serie di scadenze da dover rispettare (in campo sportivo, culturale, gestionale, logistico, etc), ed una terna che raramente si trova completa a presenziare in via Perugini (lo stesso Alecci recentemente ha preso qualche giorno di vacanza) avendo ancora distante la scadenza dei 18 mesi (prorogabili in 24) del proprio mandato (fissato in giugno 2019): con queste premesse appare difficile un cambio di rotta, mentre dal Governo ancora si attendono risposte sulla richiesta di poter assumere almeno 2 dirigenti a tempo indeterminato oltre a qualche altro dipendente. Perché a Lamezia prima dello scioglimento del consiglio comunale, a pesare sulle attività amministrative c'è anche un piano di riequilibrio da dover rispettare che impone vincoli di spesa.

