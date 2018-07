«Questo decreto, con l'aiuto del Dipartimento, sarebbe stato pronto a metà giugno»

POLITICA

Venerdì 27 Luglio 2018 - 19:43

In merito alle 1.366 assunzioni autorizzate dal Dca 154 dei giorni scorsi, il Commissario ad acta per il Piano di rientro dal deficit sanitario, Massimo Scura, replica all'accusa mossa dal delegato regionale alla sanità, Franco Pacenza, in merito alla presunta assenza di interlocuzione con la Regione.

Per Scura «il Dipartimento Tutela della salute dovrebbe essere di supporto alla struttura commissariale e non viceversa. Già, ma quale dipartimento se quello calabrese oggi è privo dei dirigenti di settori vitali quali: la rete ospedaliera, surrogato dal lavoro part time di un dirigente del Pugliese; i LEA, gli affari generali, l'accreditamento, l'emergenza urgenza, il bilancio e senza un dirigente all'ufficio convenzioni e il responsabile reti informatiche che opera part time e con il Dirigente generale ad interim con altro dipartimento. Va dato peraltro atto che il Dirigente generale ad interim e i pochi dirigenti rimasti in dipartimento stanno da tempo fornendo una collaborazione preziosa e assidua. A questo sfascio da alcun mesi si è aggiunta l'assenza reale del Dirigente del settore personale».

Scura precisa poi l'iter seguito, arrivando ai dati contestati da Pacenza: «dopo successive analisi e un paio di incontri collegiali nei quali si è parlato di assunzioni, stabilizzazioni e gestione di alcune risorse umane, quali il riequilibrio del rapporto Infermieri/Oss, figura sconosciuta in Calabria fino al marzo 2015, incontri ai quali è sempre stato invitato il dipartimento, finalmente con nota prot. N. 235224 del 5 luglio, indirizzata per conoscenza al Dirigente generale e al Direttore del settore del personale, tutti i Direttori generali sono stati invitati singolarmente a Palazzo Alemanni per i giorni 10 e 11 per l'ultima negoziazione che ha prodotto la scheda finale del Dca 154 delle 1.366 autorizzazioni. A nessuno dei 9 incontri, tante sono le Aziende sanitarie della Calabria - fa rilevare il Commissario - ha partecipato un dirigente o un funzionario del Dipartimento. Questo decreto, con l'aiuto del Dipartimento, sarebbe stato pronto a metà giugno. Non entro nel merito delle scelte operate dai Direttori generali e da me perché sarebbe un discorso lungo che andrebbe affrontato tra addetti ai lavori».