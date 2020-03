A margine dell’incontro convocato con Nicola Fiorita (Cambiavento) ed Antonio Lo Schiavo (Progressisti per Vibo) in merito al futuro della Calabria e del Sud Italia nell’ottica delle riforme del Governo in carica, Rosario Piccioni (Lamezia Insieme) risponde alla richiesta di un commento sulla sentenza del Tar del Lazio che oggi ha riabilitato il consiglio comunale sciolto a novembre 2017 in cui l’ex assessore della giunta Speranza era uno dei componenti dell’opposizione. Se infatti dal centrodestra son arrivati più comunicati di soddisfazione, dal versante opposto politico scarseggiano le reazioni.

«Oggi per la città è arrivata una bella notizia, ho sempre dichiarato di avere rispetto per le istituzioni siano esse il Governo che ha deciso di sciogliere il consiglio comunale che oggi il Tar del Lazio che ha revocato tale decisione», precisa Piccioni, «una pagina importante davanti ai danni che la gestione commissariale ha comportato, con molti passi indietro compiuti in questi ultimi 15 mesi senza che i cittadini potessero avere rappresentanti democraticamente eletti. Questo però non toglie che il giudizio politico sull’amministrazione non cambia, avendo avuto parecchie figure borderline e sono sicuro che Paolo Mascaro avrà fatto tesoro di quanto accaduto e ne trarrà le dovute conseguenze per il futuro».

Al netto dei problemi noti e di quelli che potrebbero spuntare al momento del ritorno in via Perugini (tra un mese c’è da approvare il bilancio 2019, per citare un aspetto fuori dai radar politici degli ultimi mesi), da un punto di vista più di opportunità che legale il mandato bis di Mascaro partirà anche con le indagini che lo riguardano, aspetto su cui l’esponente del centrosinistra lametino però attua dei distinguo: «in qualità di primo cittadino si trova indagato per l’apertura del Palasparti in occasione delle Final Eight di Coppa Italia di futsal femminile, e per la vicenda Eumenidi per quanto riguarda la precedente gestione Sacal, processo in cui lo stesso Comune di Lamezia Terme si è costituito parte civile. Non credo che dal punto di vista normativo ci possano essere problemi, avendo Mascaro il diritto di esercitare il proprio mandato e difendere la propria posizione come accade per altri sindaci, ma dal punto di vista politico anche per vicende giudiziarie dopo un anno e mezzo si avrà a che fare con un consiglio comunale quasi completamente stravolto. Tra chi dopo lo scioglimento è stato arrestato, e quindi dovrà essere sospeso e sostituito nella carica di consigliere, chi potrebbe essere incompatibile o non più disponibile ad essere consigliere comunale avendo vinto un concorso in altra amministrazione comunale, possiamo dire che l’assetto del consiglio comunale è cambiato molto».

Alla domanda se, dato questo contesto, non sia meglio azzerare tutto con dimissioni (del sindaco o della maggioranza dei consiglieri comunali) e ritorno al voto già a maggio, prendendo così le distanze da errori passati, Piccioni però valuta che «è giusto che sia il sindaco Paolo Mascaro a fare i primi passi, assumere le prime determinazioni perché per lui questo risultato è una vittoria personale quando molti l’avevano lasciato solo nell’intraprendere questo percorso».

Gi.Ga.