A 24 ore dall’articolo di ieri sui problemi all’infopoin dell’aeroporto di Lamezia Terme, con situazione che verosimilmente sarebbe simile anche in quello di Reggio Calabria, il Presidente Nazionale U.Di.Con. Denis Nesci sostiene che «l’aeroporto di Lamezia Terme presenta già da diversi anni numerose criticità, ma quello a cui stiamo assistendo quest’estate, per altro non una novità assoluta, ha dell’assurdo. Se decido di visitare la Calabria ed atterrare a Lamezia Terme e non sono pratico della zona, dovrei potermi recare all’infopoint dello scalo. Bene, qualora un turista volesse delle informazioni su come muoversi dall’aeroporto, farebbe prima ad utilizzare il proprio Smartphone, perché l’unico desk dedicato a questo servizio risulta chiuso. Eppure campeggia fiero lo stemma della Regione Calabria sulla scrivania dell’infopoint – continua Nesci – com’è possibile che il Governatore Oliverio non si sia accorto di una mancanza tale? Soprattutto ora che siamo in alta stagione le Istituzioni dovrebbero stare con occhi sempre vigili per cercare di fornire tutti i migliori servizi a chi viene da fuori e deve andarsene con il desiderio di tornare». Le spiegazioni sono state scritte ieri, ma non trovano spazio nello sfogo di Nesci.