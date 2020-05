Unico esponente della Lega a presentarsi domenica notte ai festeggiamenti per la vittoria di Jole Santelli nell’hotel lametino scelto come quartier generale, il deputato Domenico Furgiuele presenta anche il proprio conto politico per l’elezione a consigliere regionale del sindaco di Gizzeria, Pietro Raso, unico ad entrare tra la rosa lametina di aspiranti.

«Ero convinto che la forza della militanza vera, fattiva, a continuo contatto con la gente, ci avrebbe permesso di ottenere un risultato storico per Lamezia, il suo comprensorio e la provincia tutta» sostiene Furgiuele, «la sua elezione è per me, per noi che lo abbiamo sostenuto con grande passione, non solo un motivo di soddisfazione umana e politica enorme, ma la prova che quando si costruisce una compagine umile e laboriosa i risultati arrivano. In questo caso l’elezione di Raso è il frutto di una programmazione avvenuta all’interno dei quadri dirigenti, sostenuta dalla voglia di portare Lamezia e il lametino nella massima assise regionale per porla al centro della futura agenda di governo».

Si garantisce che «non saremo belle statuine, statene pur certi; ci faremo rispettare, non avalleremo nessun tentativo di svendita di questa fondamentale parte della nostra Calabria. Uniremo le forze, io e Pietro, per riscattare la nostra comunità. Non è un proclama, ma la naturale conseguenza di questo brillante risultato».