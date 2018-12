APPUNTAMENTI

Venerdì 07 Dicembre 2018

Presentazione del libro

IL VANGELO SECONDO ANTONIO (Ed. La Mongolfiera)

di Dario De Luca

Conversano con l'autore

AMALIA BRUNI, Direttrice del Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme(CZ)

EDVIGE VITALIANO, giornalista

DARIO NATALE, direttore Tip Teatro

modera

VALERIA BONACCI, ufficio stampa Scena Verticale

durante la presentazione, l'autore leggerà alcuni passi del suo libro

Don Antonio, parroco “impegnato” di una piccola comunità, vicario generale del vescovo, si ammala di Alzheimer. Al suo fianco la sorella, devota perpetua dal carattere rude e un giovane e candido diacono. La malattia colpirà la mente brillante di questo sacerdote e nulla sarà più come prima: i congiunti si muoveranno a tentoni in un terreno per loro sconosciuto, con rabbia, insofferenza e shock. Don Antonio, entrato nella nebbia, inizierà a perdere tutti i riferimenti della sua vita ma allaccerà un rapporto nuovo e singolare con Cristo, con questo sconosciuto, quest’ennesima povera anima da accudire; sarà lui a prendersi cura del corpo rigido e inespressivo di un Gesù “salvato” dalla croce. Cura che porterà avanti anche quando, alla fine, si sarà dimenticato della malattia stessa.

Il racconto della malattia, condito dell’involontaria comicità che si porta dietro, è il pretesto per riflettere sulla fede e sul senso religioso che ognuno di noi, volente nolente, ha o dentro di sé.

DARIO DE LUCA regista, autore e attore calabrese, nel 1992 fonda con Saverio La Ruina la compagnia Scena Verticale e dirige dal 1999 Primavera dei Teatri, festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea. Dal 2013, con la compagnia, è titolare della residenza teatrale Progetto More al teatro Morelli di Cosenza. Nel 2012 è fondatore e frontman della Omissis Mini Orchestra. I suoi lavori sono presenti nei maggiori festival e teatri italiani e all’estero, tra gli altri La stanza della memoria (1996), de-viados (1998), Kitsch Hamlet (2004), Luigi Sturzo. Le tre male bestie (2007), U Tingiutu (2009), Morir sì giovane e in andropausa (2012), Il diario di Adamo ed Eva (2018).

Dal 1999 conduce laboratori permanenti di educazione all’espressività presso l’Associazione famiglie disabili di Castrovillari; dal 2011 dirige la Scuola di Teatro Carpe Diem a Rossano Calabro (CS) e dal 2013 al 2017 la Scuola di Teatro More a Cosenza.

La Stanza della memoria (La Mongolfiera, 1998), scritto con Saverio La Ruina, è segnalato al Premio Nazionale Teatrale Città di Reggio Calabria ‘96. U Tingiutu. un Aiace di Calabria (Abramo Editore, 2010) è finalista al Premio Riccione per il Teatro 2009. Il vangelo secondo Antonio (La Mongolfiera, 2018) vince il Premio Tragos per il Teatro e la Drammaturgia 2017 per la migliore regia; il testo viene segnalato al Premio Fersen 2017.