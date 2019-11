Lamezia Terme un fallimento o una opportunità?

APPUNTAMENTI

Giovedì 07 Novembre 2019

Giovedì 7 novembre, alle 18, presentazione del volume nei locali di Casa Mastroianni. Sarà un incontro con l’autore e giovani lametini ai quali il volume è principalmente diretto.

Come evidenziato nella presentazione del mese di settembre dello stesso volume, l’autore del libro, Saverio Viola, storico esponente della destra lametina, dirigente del MSI, nonché consigliere comunale, dopo aver dedicato molto tempo alla politica, decide di mettere nero su bianco uno spaccato della storia della città delineato attraverso il suo punto di vista, ovvero dalla prospettiva di chi ha vissuto all’interno degli ingranaggi delle varie forze di potere. Fa così una panoramica: da quando tutto ebbe inizio il 4 gennaio 1968 con il senatore Arturo Perugini, fino ai giorni nostri, dalle grandi occasioni mancate come quella dell’università, del polo fieristico, del porto, fino alla dura critica verso una classe politica impreparata e poco compatta; dalle pressioni dei poteri forti delle province limitrofe, passando inevitabilmente per i tre episodi dolorosi di scioglimento del consiglio comunale, che rappresentano per la comunità una ferita sempre aperta, principalmente in odore di elezioni amministrative. La presentazione del libro, in realtà, diventa un pretesto per rilanciare la domanda ai lametini e agli esponenti della nuova e vecchia politica presenti in sala: Lamezia, oggi rappresenta un fallimento o un’opportunità? “Perché la città deve morire? Dove ha sbagliato la politica” - domanda Viola.

Copie del libro saranno distribuite gratuitamente, affinchè i giovani, conoscendo meglio il passato, evitino errori e si impegnino partecipando direttamente per lo sviluppo della città.