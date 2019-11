APPUNTAMENTI

Domenica 10 Novembre 2019

Domenica 10 novembre alle 18,30 avrà luogo presso il Palazzo Guzzi sito in via P. Celli 23 di Lamezia Terme Nicastro un concerto del duo pianistico composto da Marco Sollini e Salvatore Barbatano.

La manifestazione rientra fra gli eventi promossi da AMA Calabria con il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del MiBAC Direzione Generale dello Spettacolo con il cofinanziamento della Regione Calabria Assessorato alla Cultura nell’ambito del piano di Azione e Coesione 2014/2020 Asse 6.7.1 TRIENNIO 2017/2019 Azione 1° Grandi Festival ed Eventi Internazionali.

Il Duo Sollini-Barbatano si è imposto come duo pianistico italiano tra i più apprezzati anche a livello internazionale suonando in patria e all’estero per le più importanti istituzioni musicali. Nel repertorio figurano anche l’integrale dei Concerti di Johann Sebastian Bach per due pianoforti e orchestra, eseguiti e incisi con l’OCM diretta da Francesco D’Avalos, e il Concerto per 3 pianoforti ed orchestra K. 242 “Lodron-Konzert” di W.A. Mozart, eseguito con I Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone. Nel 2011 ha eseguito, in prima mondiale assoluta, “Le Mille e una notte” di Patrizio Marrone, con Ugo Pagliai e Paola Gassman quali voci recitanti. Nel 2015 il compositore, premio Oscar, Luis Bacalov ha scritto e dedicato al duo Sollini-Barbatano il brano Tanghitud 4. Il duo è inoltre dedicatario di composizioni scritte da importanti musicisti come Michele Dall’Ongaro, Sergio Calligaris, Antonio Giacometti, Patrizio Marrone. Ha registrato diversi CDs tra cui uno dedicato all’integrale delle composizioni per pianoforte a 4 mani di Sergej Rachmaninov, uno con musiche da camera di Gioachino Rossini, condiviso con alcuni artisti prime parti dell’Orchestra della Scala di Milano, uno dedicato alla musica per pianoforte a 2 e 4 mani di Pietro Mascagni ed uno con “Shéhérazade” e “Capiccio espagnol” nelle versioni originali di Nicolai Rimskji-Korsakov. Recentemente ha pubblicato da Sony Classical un CD con i concerti di Mozart e Kozeluch per due pianoforti e pianoforte a quattro mani.

Il programma prevede l’interpretazione delle Fantasie in sol minore D9 e in fa minore op.103 D940 di Franz Schubert, delle Pantints vivants (Marionette viventi) di Ruggero Leoncavallo e Tasso. Lamento e trionfo, Poema Sinfonico n.2 (versione per pf. a 4 mani dell’Autore) e Mazeppa, Poema Sinfonico n.6 (versione per pf. a 4 mani dell’Autore) di Franz Liszt.