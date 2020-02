Regolamento archivio storico degli atti comunali venerdì in prima commissione

Venerdì alle 10.30 in prima commissione si discuterà del regolamento archivio storico degli atti comunali approvato ieri in giunta comunale.

In audizione ci saranno l’assessore Giorgia Gargano e la dirigente Nadia Aiello per spiegare i dettagli della proposta che dovrà essere prima approvata in consiglio comunale, e poi diventerà solo successivamente definitiva aprendo le consultazioni al piano terra della biblioteca comunale.

Il Comune di Lamezia Terme possiede infatti un vasto patrimonio archivistico, la cui documentazione risale al 1818 sommando i documenti dei 3 ex Comuni, ma non ha ad oggi un regolamento per la consultazione dello stesso.