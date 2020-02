Sabato a Lamezia Terme il Consiglio Federale per la Federazione Italiana Teatro Amatori

Si terrà sabato, con inizio alle 10, nella sala “Napolitano” di Lamezia Terme, il Consiglio Federale per la Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA), organizzazione leader nel settore a livello nazionale, con 1500 compagnie iscritte e circa 25.000 tesserati.

Una sede significativa quella scelta per la riunione del Consiglio Direttivo e di tutti i presidenti regionali della Federazione: la città calabrese, infatti, sta ospitando in questi mesi nel Teatro Grandinetti Comunale il Gran Premio del Teatro Amatoriale, evento di punta del cartellone artistico federativo, “premio dei premi” al quale partecipano le compagnie prime classificate di ben 14 kermesse regionali FITA abbinate al trofeo nazionale, che si concluderà domenica 29 marzo con la proclamazione dei vincitori.

Il Consiglio Federale fornirà l’occasione per un incontro con i responsabili della manifestazione e con il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, già insignito nel 2015, del titolo di Ambasciatore del Teatro Amatoriale FITA.

Dopo i saluti istituzionali, alla presenza della stampa, i partecipanti al Consiglio Federale saranno chiamati a confrontarsi su temi di particolare rilevanza.

Tra questi, in primo piano, la preparazione del congresso per il rinnovo delle cariche sociali, che si svolgerà a Roma sabato 18 aprile, e l’organizzazione di un nuovo evento nazionale denominato “I Cantieri del Teatro”: una grande kermesse formativa e artistica all’insegna del confronto e dello scambio di esperienze teatrali, prevista per la metà giugno nella sede del Centro Nazionale di Alta Formazione FITA a Reggio Emilia.