Il Fondo Sambiase candidato ad essere recuperato tramite i finanziamenti regionali

Approvato mercoledì l’apposito regolamento, il Comune di Lamezia Terme può ora partecipare al bando regionale anche per la linea riservata agli archivi storici.

Il progetto “Innovare e Valorizzare 1818/1899, Fondo Sambiase – Archivio Storico del Comune di Lamezia Terme” richiede 20.000 euro da finanziamento regionale (che sarà usato quasi in toto per il compenso ad operatori archivistici per attività inerenti la ricognizione, ripolitura, spolvero, sistemazione e la corretta collocazione del materiale archivistico e per la schedatura informatizzata e digitalizzazione del patrimonio), cui aggiungere 4.500 euro corrispondenti all’utilizzo del personale assegnato al servizio e spese per acquisto scaffalatura, etichette e scatole.

Nel formulario viene spiegato che il progetto «intende occuparsi specificatamente del subfondo del Comune di Sambiase che, prima di essere unificato insieme agli altri nel Comune di Lamezia Terme, fu casale di Nicastro, del quale seguì le vicende feudali. Nel 1799 venne riconosciuto Comune nel Cantone di Nicastro dall’ordinamento amministrativo del Generale Championnet, nel 1807 fu fatto Luogo nel Governo di Sant’Eufemia del Golfo e nel 1811 fu posto a capo di Circondario. Dall’ultimo censimento disponibile sul portale del SIUSA – Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, risalente al 2006, risulta che il Fondo Sambiase è costituito da 1472 unità archivistiche, i cui estremi cronologici sono 1818-1996, non è ordinato ed è articolato in serie, all’interno delle quali sono stati descritti sia il carteggio che i registri presenti nelle diverse categorie».

Da aprile ad agosto saranno 5 le fasi previste: