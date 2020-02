Il 14 marzo seminario sull’arte ir-ritata

In occasione del 30esimo compleanno dell’Archivio di scritture, scrizioni e arte ir-ritata, sabato 14 marzo si terrà, nella sede dell’Associazione Culturale Aleph Arte di Lamezia Terme, un seminario sull’arte ir-ritata a cura di Nicola Valentino. La giornata di studi sarà introdotta da Silvia Pujia, come referente di Aleph Arte, la cui sede da 3 anni è uno dei luoghi del Museo conviviale.

Tra l’estate e l’autunno del 1990 nasce la cooperativa Sensibili alle foglie e con la sua costituzione si struttura anche l’Archivio di scritture, scrizioni e arte ir-ritata. Nel 2020 ricorre quindi il trentennale.

Con questo seminario, che nelle intenzioni dovrebbe prendere una forma itinerante, si vuole proporre, per il 2020, un cammino di incontri e formativo. Lo scopo è di riannodare il filo della ricerca, presentare alcuni elementi di novità, ma soprattutto valorizzare il tessuto di antiche e nuove collaborazioni che hanno reso possibile il fatto che l’arte ir-ritata sia diventato un modo di guardare radicato in ambiti sociali che non si accontentano dei codici novecenteschi per osservare le urgenze creative che germogliano nelle condizioni di difficoltà a vivere.

Durante il seminario verrà esplorato il significato ed illustrata l’esperienza generativa di alcune parole chiave che caratterizzano la ricerca: reclusione, ir-ritazione, dissociazione, sogno e immaginario, l’opera come documento, l’archivio come strumento, la casa dell’arte, le case del museo conviviale. Ogni momento sarà supportato da immagini digitali e includerà una parte dialogata con i partecipanti al seminario.

Il seminario è rivolto a tutti, può essere utile per operatori sociali, culturali, per chi lavora nelle professioni di cura, ma vuole essere anche occasione di incontro con chi nel corso degli anni ha accompagnato questa ricerca.

Informazioni e contatti:

Il seminario si attiverà al raggiungimento di minimo 10 iscritti.e si svolgerà nella giornata di sabato 14 marzo secondo i seguenti orari: 10 – 13, 15 – 18. Per ricevere maggiori informazioni circa la qLa quota di partecipazione e iscriversi è possibile contattare l’associazione al seguente indirizzo mail: associazionealepharte@gmail.com