Libri e fumetti a domicilio anche nel lametino per contrastare il rischio contagio

Come già avviene in altre realtà, anche calabresi, pure le librerie e fumetterie lametine si adoperano per la consegna a domicilio dei testi dovendo ottemperare a misure restrittive per l’ingresso dei clienti nei propri locali.

E’ il caso della Mondadori di viale stazione, con ordini che si potranno inoltrare allo 0968420202 o alla mail bookstorelamezia@gmail.com. «In 24 ore consegneremo il libro direttamente a casa tua», si specifica, «possibile utilizzare il bonus 18 app e carta del docente come mezzo di pagamento».

Simile iniziativa anche dalla Oro Jackson Comics di Piazza Mercato Vecchio, con possibilità di ordinare quanto voluto tramite instagram o facebook, oltre che messaggio al numero 3922035717.