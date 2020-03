BookClub Lector in Fabula celebra i 3 anni dalla sua fondazione

Il BookClub Lector in Fabula ha celebrato i 3 anni di vita. Per l’occasione i partecipanti al sodalizio culturale hanno voluto raccogliere una serie di riflessioni, influenzate dall’emergenza sanitaria in corso, che non può non aver ricadute anche sull’impegno intellettuale di ognuno.

Al tempo del coronavirus, naturalmente, l’incontro è stato “virtuale”, possibile grazie alle più recenti applicazione di videoconferenza, le quali hanno consentito ai componenti del LectorInFabula di sperimentare una nuova modalità di condivisione attiva della loro passione per la letteratura. E durante questo periodo di “tempo sospeso”, per Andrea Parisi, «una delle attività più creative e liberatorie per la mente è, certamente, quella rappresentata dalla lettura. La connessione via web, poi, ha consentito a tutti di esprimere un pensiero, una considerazione, una riflessione intima sul difficile momento di isolamento sanitario in corso».

All’incontro virtuale ha partecipato, tra gli altri, Francesca Severino, direttrice del LectorInFabula, spiegando che «un bookclub altro non è che un gruppo di persone. Persone eterogenee che amano leggere. E sono queste persone così diverse tra loro per gusti stili di vita e professioni che lo rendono vivo. In questi tempi cosi incerti dove la vita è diventata più preziosa la nostra bolla si è dovuta rompere e per la prima volta abbiamo dovuto optare un’alternativa al nostro incontro».

Hanno contribuito all’evento virtuale Francesco Calimeri, Francesco Polopoli, Lia Riommi, Gianfranca Bevilacqua, Giancarla Torcasio, Sabrina Funaro, Anna Mottola, Patrizia Talarico, Daniela Fittante, Carla Valle, Marzia Ioculano, Felice Ferraiuolo e Annamaria Persico. Altri appuntamenti attendono il BookClub, primo fra tutti in ordine di tempo il progetto #gruppodiletturaday, per il quale ogni partecipante al club sarà chiamato ad effettuare una brevissima videorecensione (poi condivisa in un circuito letterario che ricomprende gruppi di lettura presenti in tutta Italia) del romanzo “Teresa sulla luna” dell’autore Errico Buonanno.