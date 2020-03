Dalla moda alle ricette, la quarantena del blogger The Italian Gentleman

Anche il mondo della moda maschile e dei Gentleman si converte alla cucina ed alla preparazione di piatti handmade in quarantena. Dai tessuti pregiati, cravatte, eventi ed orologi il passaggio al grembiule è breve, parola del blogger di origini lametine, Antonio R., fondatore de “Il Blog del Marchese-The Italian Gentleman”, che racconta la sua esperienza personale, in tempi di pandemia.

«Purtroppo sono davvero pochi oggi coloro che sono interessati all’argomento moda, per questo ho deciso che era giusto reinventarmi e mi sono adattato alle esigenze imposte dalla quarantena» spiega il blogger, rimarcando come «le case di moda “sono a riposo” e alcune hanno saggiamente convertito la propria produzione nella realizzazione di mascherine, camici ed altro per sopperire alle necessità e fabbisogno di ospedali e popolazione. Il cibo si conferma il rifugio di tutti noi, cucinare è diventato l’antidepressivo collettivo».

In epoca di #iorestoacasa sui social è un pullulare di tutorial e videoricette, fotografie e consigli. Vengono così pubblicati anche dal blogger piatti e video a ritmo di crostate, ragù, arancine e soprattutto ciò che è cucina tradizionale. Il sabato sera è un appuntamento fisso con la pizza, la più gettonata senza dubbio nel web, come dimostra la scarsità di lievito e farina nei negozi di generi alimentari. «Forse questo virus ha portato qualcosa di buono. Ha fatto riscoprire il piacere di cucinare insieme, di cucinare soprattutto a casa. Il pensare di preparare qualcosa di buono, per se stessi e per i propri familiari, significa dare quel bacio ed abbraccio che adesso non è concesso ma che dopo daremo con amore sincero» conclude il marchese.