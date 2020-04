Un libro in sospeso nelle librerie, ed un contest artistico online, iniziative lanciate per i giovani lametini

Non di sola assistenza vive la solidarietà lametina ai tempi del coronavirus. In tale ottica la cooperativa Malgrado Tutto, impegnata sul campo al fianco dell’amministrazione comunale anche in questa fase di distribuzione di generi di conforto e mascherine artigianali, ha lanciato un concorso di disegno dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni.

Entro il 22 aprile i giovani artisti dovranno ritrarre i propri genitori a casa, anche alla luce del mese di quarantena che avrà probabilmente anche dato nuovi spunti di convivenza date le scuole chiuse al pari di tutte le altre attività da fari fuori dalle mura domestiche. I disegni dovranno essere inviati alla mail pikachustrittistritti@gmail.com, caricati poi successivamente su Facebook con una votazione che terrà conto al 50% dei like ricevuti, e per l’altro 50% dalla valutazione di una commissione. Ai primi 3 giovani vincitori andranno buoni spesa da 500, 300 e 200 euro offerti dalla stessa Malgrado Tutto.

Approfittando poi della riapertura, anche se con limitazioni, delle due librerie cittadine, l’amministrazione comunale lametina ha rilanciato l’idea del libro in sospeso. Chiunque vorrà potrà acquistare un libro e lasciarlo con dedica in dono negli appositi box allestiti presso le librerie Tavella e Mondadori, potendo anche donare titoli di lettura già posseduti purché in buono stato.