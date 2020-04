Richiesto un Tavolo Straordinario di crisi per il Teatro e la Cultura

Il Coordinamento CReSCo Calabria, le singole Compagnie Teatrali ed i singoli Artisti del teatro e dello spettacolo dal vivo, chiedono all’Assessore alla Cultura Nino Spirlì ed alla Governatrice Jole Santelli, di costituire nel più breve tempo possibile un Tavolo Straordinario di crisi per il Teatro e la Cultura ed un adeguamento in merito al Documento Economia e Finanza (DEF) appena presentato.

Un tavolo straordinario di crisi per il teatro e la cultura (anche utilizzando piattaforme di conference call) richiesto con tutti i rappresentanti delle principali categorie teatrali e culturali professionali (compagnie, teatri, residenze, festival e rassegne, artisti singoli, etc), ed i capi dipartimento dei settori cultura e turismo per «essere operativo sulle istanze e gli oggettivi bisogni dell’intero comparto teatrale regionale (e non solo dei grandi eventi)».

Alcune misure, di natura ordinaria e straordinaria, suggerite vanno ad incidere sul DEF regionale 2020/2022, tra cui