Dato il periodo di restrizioni che riguarda anche la chiusura della biblioteca comunale ed altri immobili precedentemente votati all’offerta culturale, anche il Maggio dei Libri a Lamezia Terme diventa social, o almeno ci prova.

Il sistema bibliotecario lametino dal proprio account annuncia che dal 23 aprile al 31 maggio si cercherà di tenere sia su Facebook che su Instagram una serie di presentazioni, in collaborazione con il programma Che te lo leggi a fare, lanciando così l’invito a scrittori per l’autocandidatura dei propri libri.

Dalle mail e messaggi privati ricevuti si cercherà poi di stilare un calendario per dare spazio al maggior numero di persone.

Un continuum con quanto in atto negli ultimi mesi anche per il decennale per l’iniziativa dedicata alla lettura, uno dei requisiti soddisfatti da Lamezia Terme per ottenere la classificazione di Città che legge anche per il prossimo triennio.