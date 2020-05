Isolamenti, foto dalla quarantena nella call lanciata da Fotogràfica

Fotogràfica è un coworking che nasce a Lamezia Terme dall’incontro tra fotografi, grafici e creativi freelance provenienti da luoghi e percorsi diversi, accomunati dalla passione per la fotografia quale mezzo di espressione personale e di conoscenza del reale.

Uun luogo di incontro dove mappare la cultura fotografica, ma come spunto e punto di partenza dove far convergere idee, progetti e passioni, di amici vecchi e nuovi. Allo stesso tempo il collettivo e l’idea che la cultura si crei principalmente attraverso la condivisione è l’altro aspetto che caratterizza il lavoro: Fotogràfica porterà infatti avanti i propri progetti personali, parallelamente all’attività di diffusione della cultura fotografica.

Tra le proposte del collettivo c’è la call “Isolamenti”, un progetto artistico nato in un momento di forte criticità con lo scopo di documentare questo momento storico per darne una profonda lettura a posteriori e fornire una valvola di sfogo creativa a chi in questo momento vive condizionato dalla situazione. Un diario fotografico poliautoriale della quarantena: alle immagini si legheranno le parole che cercheranno di esprimere sentimenti condivisi durante questo surreale periodo.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita ed è rivolta ad autori nazionali e internazionali che lavorano con la fotografia o ne sono semplicemente appassionati.

Ogni autore può inviare da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 immagini a fotografica.coworking@gmail.com .

Still life, ritratti di famiglia, autoritratti e tutte le foto che si possono fare stando confinati in casa. Sono ammesse fotografie in b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG/ Jpg. Ogni immagine deve avere un titolo e un testo di presentazione.

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre l’8 maggio.

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte ma autorizza “Fotografica Coworking” a utilizzarle per attività relative alla promozione del contest. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. I dati personali forniti dagli autori saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà restituito.

Foto © Francesca Modotti