Continuano su youtube le attività del clan La Strada del gruppo scout Lamezia Terme 5

Il 10 marzo tutte le attività scoutistiche sono state sospese: sedi scout chiuse, tutti i progetti apparentemente si arginano, tutti i sogni sembrano fermarsi.

I ragazzi tra i 16 e i 20 anni del Clan “La Strada” del Gruppo Scout Lamezia Terme 5 hanno deciso di non fermarsi, ma di vivere al meglio questo periodo, con l’obiettivo di far compagnia a più persone possibili.

E’ così nata su Youtube una “rubrica giornaliera”, descritto dagli stessi come «uno spazio spensieratamente – impegnato, uno spazio per parlare di musica, per i più golosi uno spazio dedicato alla cucina con tante curiosità, un momento di approfondimento culturale, dove poter interagire in diretta con un pubblico diverso, quindi un appuntamento video per tutti i gusti».

Si spiega che «settimanalmente tanti di noi si mettono in gioco, realizzando i video, montandoli, chi vive dietro le quinte virtuali, chi si occupa di promuoverlo e pubblicizzarlo, così per far conoscere un pezzetto della nostra comunità e per condividere con tutti i nostri piccoli sacrifici prima di andare in onda sul nostro canale YouTube “Clan La Strada”».