Per la valorizzazione dell’ex carcere di San Francesco di Paola confermati 1.100.000 euro dal Pon Cultura e Sviluppo

«Con la modifica al programma di azione e coesione complementare al Pon Cultura e Sviluppo sono state assegnate le risorse necessarie ad interventi nuovi o già programmati ma in ritardo di attuazione nelle nostre aree e poli di attrazione culturale e naturale», annuncia Alessandro Melicchio, componente della Commissione Cultura alla Camera, rimarcando che «in totale il Ministero ha stanziato più di 129 milioni di euro e di questi circa 8 milioni sono destinati al potenziamento degli asset culturali della nostra regione».

A Lamezia Terme, per la valorizzazione dell’ex carcere chiuso nel 2015 e passato 4 anni dopo al Ministero dei Beni Culturali (essendo ospitato in un ex convento francescano), andranno 1.100.000 euro come già previsto da novembre. Cosa ne sarà della struttura, un ex monastero francescano, non è però chiaro.